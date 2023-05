Acidente na PR-445 deixa mulher ferida após colisão entre carro e caminhão

Cambé, 24 de maio de 2023 – Um acidente ocorrido na noite desta terça-feira (23) na PR-445, no distrito na Warta, resultou em uma mulher de 64 anos ferida. A colisão envolveu um carro e um caminhão, causando danos significativos ao veículo de passeio.

De acordo com relatos, o caminhão estava realizando uma manobra quando a motorista do carro colidiu na traseira do veículo. O impacto foi tão intenso que o carro ficou completamente destruído.

Equipes de resgate, incluindo socorristas do SIATE e SAMU, juntamente com um médico, foram rapidamente acionados e se dirigiram ao local do acidente. A motorista, identificada como Iraci dos Passos Silva, foi atendida e posteriormente encaminhada para o Hospital Evangélico de Londrina devido a ferimentos pelo corpo.

As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do acidente para determinar a responsabilidade pelo ocorrido. A segurança viária e a necessidade de atenção durante as manobras são enfatizadas diante desse incidente.

Acidentes como este destacam a importância de todos os condutores seguirem as regras de trânsito e dirigirem com cautela, a fim de evitar colisões e preservar a segurança de todos os envolvidos.