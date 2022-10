Um homem de 26 anos foi preso nesta quinta-feira (13) no momento em que recebia um envelope postal com cédulas falsas de dinheiro. A prisão foi realizada pela Polícia Federal (PF) e ocorreu na residência do suspeito, na Vila Oliveira, em Rolândia.

Após ser alertada pela Equipe de Monitoramento dos Correios sobre uma encomenda que supostamente poderia conter notas de reais falsas, uma equipe de policias federais se deslocou até o endereço para monitorar a entrega. Foi constatado que no pacote havia dez cédulas de R$50 e cinco cédulas de R$100 totalizando R$ 1.000.

O homem, que trabalha como pedreiro e não possui antecedentes criminais admitiu que era o responsável pelas cédulas recebidas. Ele recebeu voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Londrina.

Após ser interrogado pela polícia, o investigado foi encaminhado ao CIAC- Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de comércio de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa.

Tarobá News