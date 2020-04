Sem dúvida, a Carteira de Trabalho é o documento oficial e a melhor forma de comprovação do tempo de trabalho do segurado, contudo, não é a única forma de comprovar os vínculos de trabalho. Assim, caso ocorra a perda ou extravio do documento, o trabalhador não precisa se desesperar.

De imediato, o trabalhador deve consultar o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais junto ao INSS, e caso os vínculos constem no cadastro, os mesmos devem ser reconhecidos pelo INSS e computados no tempo de contribuição do trabalho.

Contudo, caso os vínculos não constem no CNIS, o trabalhador poderá comprovar por outros meios de provas, como, por exemplo: o termo de rescisão, extrato de conta do FGTS, RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), registro de empregados da empresa, contrato individual de trabalho, holerite e entre outros documentos.

Caso a documentação não seja o suficiente para comprovar os vínculos, é possível somar a esta documentação a prova testemunhal, com o testemunho de pessoas que tenham trabalhado junto com o trabalhador ou visto o mesmo trabalhando, para que haja o reconhecimento dos vínculos empregatícios.

Valéria Barboza da Silva

Advogada

OAB/PR 81843