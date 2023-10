Pintor Cambeense Encontrado Desmaiado em Caixa D’água na Avenida Tiradentes em Londrina

Londrina, PR – Uma manhã que começou como rotina para o pintor Angelin Volponi, de 56 anos, morador do Jardim São Paulo em Cambé, transformou-se em um evento dramático na quarta-feira (11). O pintor foi encontrado desmaiado dentro de uma caixa d’água localizada na avenida Tiradentes, em Londrina, enquanto realizava trabalhos de pintura.

As circunstâncias que levaram ao desmaio de Angelin ainda estão sob investigação, com as autoridades suspeitando que o forte cheiro de tinta ou um possível mal súbito podem ter sido os fatores desencadeantes.

O incidente apresentou desafios significativos para os bombeiros chamados para o resgate. A caixa d’água, com aproximadamente 30 a 40 metros de altura, exigiu a mobilização de uma operação de resgate complexa e delicada.

Para retirar o pintor desacordado com segurança, um caminhão com plataforma foi utilizado, destacando a necessidade de recursos especializados para enfrentar a situação. A eficácia da equipe de resgate foi fundamental para garantir a segurança do pintor Angelin.

Após o resgate bem-sucedido, Angelin Volponi foi encaminhado em estado inconsciente ao Hospital Universitário de Londrina, onde receberá os cuidados médicos necessários. A comunidade de Londrina se mantém em espera, na esperança de sua recuperação.