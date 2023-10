Operação Conjunta em Cambé Resulta na Apreensão de Cigarros Contrabandeados Avaliados em R$ 582.500,00

Cambé, PR – Na manhã desta quarta-feira (11), uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar (11ª CIPM) resultou na apreensão de uma carga significativa de cigarros contrabandeados, avaliada em R$582.500,00, em Cambé, Paraná.

A ação, que faz parte de uma estratégia contínua de repressão ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas na região, ocorreu na BR369, uma importante via de transporte que tem sido alvo frequente de atividades ilegais.

Durante a operação, as autoridades efetuaram a apreensão de um veículo de carga que transportava 233 caixas de cigarros estrangeiros, somando um valor estimado de R$582.500,00, de acordo com a Receita Federal. O motorista do caminhão, um homem de 42 anos residente em Marília, São Paulo, foi preso no local. Não é a primeira vez que ele se envolve em atividades criminosas semelhantes, tendo um histórico de antecedentes criminais.

Um detalhe notável dessa operação foi a tentativa deliberada do motorista de destruir provas. Ao ser abordado pelas autoridades, ele jogou intencionalmente seu telefone celular no chão, danificando o aparelho. Esse ato não impediu sua prisão e sua subsequente condução à Delegacia de Polícia Federal em Londrina, onde serão realizados os procedimentos de polícia judiciária.

O veículo apreendido, juntamente com a carga de cigarros contrabandeados, foi encaminhado ao pátio da Receita Federal de Londrina, onde será avaliado mais detalhadamente e utilizado como evidência em futuros procedimentos legais.