PM procura suspeitos de furtarem casas após pedidos por óleo usado em Cambé

Os furtos ocorreram no sábado (10)

A Polícia Militar procura por duas pessoas suspeitas de furtarem duas casas na Vila Queiroz, em Cambé. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação do casal.

Imagens divulgadas pela PM mostram o homem e a mulher passando pela rua com um tambor azul, que segundo a polícia, era utilizado para recolher óleo usado.

Conforme o Boletim de Ocorrência, os furtos ocorreram no sábado (10). Em um dos imóveis, a porta dos fundos foi arrombada e, de acordo como proprietário, foram furtados dinheiro e cosméticos. Uma câmera de segurança registrou o suspeito do furto pulando o muro da casa. A PM afirma que ele permaneceu no imóvel por 15 minutos.

Um pouco mais tarde, esse mesmo homem, ainda segundo a polícia, invadiu outra casa e lá roubou um notebook e um mochila do IBGE. Uma câmera de segurança de um vizinho do imóvel registrou a ação e se constatou que se tratava da mesma pessoa do furto anterior.

A polícia relatou que enquanto o homem estava dentro das casas furtadas, a mulher, com um carrinho levando um tambor azul, passava pelos outros imóveis e batia palmas para descobrir se tinha gente em casa.

Denúncias que possam levar a polícia a encontrar os suspeitos podem ser feitas pelo 190.

Por Tarobá News