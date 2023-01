Com as praias lotadas e centenas de pessoas circulando na areia, não é difícil se confundir em meio a tantos guarda-sóis e tendas iguais. Para prevenir casos de crianças perdidas, a Polícia Militar do Paraná já distribui, até sexta-feira (30), 2.369 pulseirinhas de identificação em toda faixa litorânea e em pontos onde há maior circulação de pessoas.

A ação integra o Verão Maior Paraná. A PMPR conta com módulos móveis em todos os municípios do litoral paranaense onde fornece informações, faz o patrulhamento preventivo na orla marítima e também entrega pulseirinhas de identificação.

A porta-voz da Polícia Militar durante o Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima, orienta que é muito importante que os pais ou responsáveis peguem a pulseirinha, de forma gratuita, pois é uma forma de proteção para todos.

“Todos os nossos policiais militares são instruídos na hora de fornecer uma pulseirinha. Nela há o nome da criança, local onde a pulseirinha foi entregue e um contato do pai ou responsável”, explica a capitã.

PLANEJAMENTO – A atividade faz parte do planejamento da Corporação para oferecer serviços de caráter preventivo, à população. A entrega das pulseirinhas é feita em pontos fixos da PM em toda a orla dos balneários de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, em locais com grande circulação de pessoas e, também, em pontos em que ocorre algum evento, com centração de público.

“Foram dois anos em que os veranistas não desceram tanto para o litoral paranaense e com a expectativa de um grande movimento nesta virada do ano, além do policiamento reforçado, os pais têm um importante papel de cuidado com as crianças”, frisou a capitã.

Ela ressalta que a principal orientação é sempre manter as crianças identificadas com a pulseirinha antes de chegar às areias. Também é importante estar atento ao movimento dos pequenos, sem se distrair com o celular ou conversas, e não tirar os olhos das crianças. Em caso de perda, a família deve procurar uma equipe da Polícia Militar ou discar 190.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.