A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa o adiamento das provas do Concurso Público 2020. A decisão ocorreu durante reunião entre a Comissão do Concurso da PCPR e a Banca Examinadora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), nesta segunda-feira (22). O adiamento foi decidido em razão da pandemia do novo coronavírus.

O concurso oferta 400 vagas para cargos da PCPR, 50 deles para delegado de polícia, 300 para investigador de polícia e 50 para papiloscopista. As inscrições abriram em 4 de maio e encerraram em 2 de junho, totalizando 106.338 inscritos.

Conforme o calendário previsto no edital, as provas estavam marcadas para 26 de julho deste ano, em Curitiba. A PCPR e a banca vão se reunir novamente na segunda quinzena de agosto para deliberar a respeito do novo cronograma do concurso e data para realização das provas.

Agência Estadual de Notícias