Polícia Civil do Paraná recupera TV furtada em Cambé e prende suspeitos

A Polícia Civil do Paraná, por meio do Setor de Investigação da cidade de Cambé, alcançou um importante feito ao recuperar uma TV de 70 polegadas que havia sido furtada no mês de janeiro.

Após intensas investigações e seguindo pistas, os agentes localizaram o aparelho na Vila Romana, em Londrina. A operação resultou na detenção de duas pessoas suspeitas, que foram encaminhadas à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Essa ação conjunta entre a Polícia Civil e o Setor de Investigação de Cambé demonstra o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e proteger o patrimônio dos cidadãos.