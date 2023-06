Polícia Civil prende o quinto suspeito por envolvimento no ataque ao Colégio Helena Kolody em Cambé

Cambé, Paraná – A Secretaria de Segurança Pública divulgou uma nota oficial informando que a Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos, residente em Rolândia, na manhã desta segunda-feira (26), por envolvimento no ataque ao Colégio Helena Kolody ocorrido no último dia 19. As investigações relacionadas ao incidente continuam em andamento, visando esclarecer todos os detalhes do caso.

A Secretaria de Segurança Pública reitera o compromisso em fornecer atualizações à medida que o caso avança, a fim de garantir a transparência e manter a população informada sobre os desdobramentos das investigações.

[Reprodução da nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná:]

“A Secretaria de Segurança Pública informa que a Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos, morador de Rolândia, na manhã desta segunda-feira (26), também por envolvimento no ataque ao Colégio Helena Kolody, em Cambé, na última segunda-feira (19). As investigações seguem em andamento. Assim que o inquérito for concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a PCPR vai apresentar a dinâmica dos fatos e o motivo das prisões.”