A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas na noite do último sábado (05/09), por volta das 21h30, na Rua Manoel da Borba Gato no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM dos Soldados Ferreira Lima e Moraes sob o comando do Cabo Rangel, realizavam patrulhamento pelo endereço acima mencionado, quando visualizaram um veículo VW/VOYAGE em atitude suspeita.

Ao perceber a viatura policial, o condutor do carro empreendeu fuga e iniciou um acompanhamento tático. Após o motorista evadir-se, realizando manobras perigosas e em alta velocidade, os policiais acabaram abordando o suspeito logo na sequência.

Durante as buscas, foram encontrados escondidos no interior do veículo, 352 porções de cocaína.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes de Londrina para os procedimentos adequados.