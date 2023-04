Polícia Militar apreende contrabando em Cambé

Na noite desta segunda-feira (17), a equipe ROTAM, pertencente ao 11° Companhia Independente da Polícia Militar (11° CIPM), realizou uma importante apreensão de contrabando na Rodovia 369, KM 165, no bairro Distrito Industrial, na cidade de Cambé.

A equipe recebeu informações sobre um veículo Prisma, suspeito de transportar produtos ilícitos. Ao localizar o veículo na via, foi realizada a abordagem com sinais sonoros e luminosos. O motorista, um homem, estava sozinho no veículo.

Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao realizar a busca no veículo, a equipe encontrou 26 caixas de cigarros contrabandeados de origem estrangeira, que estavam amontoados até a altura dos vidros.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. A ação resultou em um importante golpe contra o contrabando na região.

A Polícia Militar do Paraná, continua trabalhando para combater o contrabando e garantir a segurança da população.