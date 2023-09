Polícia Militar recupera caminhão roubado em Cambé

Cambé, 13 de setembro de 2023 – A Polícia Militar de Cambé recuperou um caminhão roubado na noite de terça-feira (12). O veículo foi encontrado em uma residência no Jardim Ana Rosa, com um homem em sua posse.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após uma denúncia de que um caminhão Scania, com alerta de furto, estava estacionado em frente a uma residência na rua Francisco de Paula. A denúncia também informou que o motorista do caminhão seria um homem conhecido como “Clebinho”, que estaria vestido com uma camisa azul.

Ao chegar ao local, a equipe visualizou o veículo e apreendeu o homem, identificado como Genilson Cleverton Palmeira dos Santos. Ele informou à polícia que havia sido contratado por uma mulher chamada Flávia para transportar o caminhão, mas não sabia detalhes sobre a carga ou o destino.

Após checagem, a PM constatou que o caminhão estava com alerta de furto desde 28 de agosto. O veículo também já havia sido envolvido em outros dois furtos de carga, em abril e maio deste ano.

A equipe da PM entrou em contato com a Polícia Civil, que orientou a prisão do motorista e a apreensão do caminhão. O veículo foi entregue na Delegacia de Polícia de Cambé e o motorista foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.

Resultado: