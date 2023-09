Homem de 57 anos é encontrado morto com múltiplos tiros nas costas em Cambé

Na manhã desta quarta-feira (13), Haroldo Pereira, um homem de 57 anos de idade, foi encontrado morto com múltiplos tiros na parte posterior do corpo próximo ao Condomínio Green Village em Cambé, a vítima trabalhava em um clube de Golf nas proximidades. O trágico incidente foi descoberto por um colega de trabalho que, ao se deparar com a vítima caída, prontamente solicitou assistência médica.

A equipe de socorro chegou ao local e, ao examinar o corpo, confirmou a presença de dois a três ferimentos a bala na região das costas de Haroldo Pereira. As circunstâncias exatas que levaram aos disparos ainda não foram esclarecidas, uma vez que não há informações disponíveis sobre o autor do crime ou os detalhes do incidente.

De acordo com um amigo próximo, Haroldo era conhecido por sua tranquilidade e estava empregado no Clube de Golf em Cambé há impressionantes 25 anos. Não havia relatos de desavenças ou conflitos significativos em seu ambiente de trabalho que pudessem explicar o ocorrido.

O corpo de Haroldo Pereira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos de autópsia e posterior identificação oficial. A Polícia Civil local assumiu a responsabilidade pela investigação do caso e trabalhará para esclarecer os detalhes do incidente e identificar os responsáveis por esse trágico evento.