MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2023

Tebet diz que ‘tesourada’ em gastos ficará para 2024

Energia pressiona e inflação tem alta de 0,23%

Governo vai antecipar R$ 10 bi por perdas com ICMS

Resultado de esforço para reduzir fila fica ‘aquém’ do esperado, admite INSS

Uma semana após ciclone atingir RS, Lula anuncia empréstimo de R$ 1 bi

Conselho federal permite a médico postar ‘antes e depois’ de paciente

Texto amplia cobertura e cria fundo para doença rara

Projeto controla Cobertura especial reajuste de planos e rescisão unilateral

Limeira: quadrilha ataca carro-forte, fere 2 e leva R$ 2,4 milhões

PCC enviou R$ 1,2 bi ao exterior em esquema com criptomoedas

Média de 4 h diárias de aulas é desafio para o Brasil

Brasil investe menos de 1/3 do que os demais em educação básica

Geração Lula/PT, Brasil está entre os 4 piores países em ensino técnico e ‘nem-nem’

Comissão deve votar PEC da Anistia; entidades calculam perdão de R$ 23 bi

Minirreforma eleitoral alivia punição a políticos e fim da ficha suja

Companheiro Vladimir e o tribunal da história, ninguém escapa, vergonha para o Brasil

Depois de soja e milho, o algodão

Brasil gasta pouco com aluno de ensino básico público, segundo OCDE

Plano de saúde: projeto dá à ANS poder de suspender reajuste

IPCA sobe para 0,23%: Inflação de serviço perde fôlego e reforça aposta de corte de 0,5 ponto nos juros

Credores pedem que CVM investigue diretor da Light

Disputa por arrecadação de apostas obscurece objetivo da regulação

Julgamento do 8 de Janeiro, “dia do Patriota” é histórico e vergonhoso

Estabilidade do servidor no país é ponto fora da curva

Lufthansa pretende dobrar oferta de voos no Galeão

Instituto quer acesso a dados sigilosos para combater fraudes

STF dá aval, e INSS reabre consignado para BPC

Número de mortes em enchentes no RS sobe para 47; Porto Alegre tem voos cancelados

Unimed deve pagar R$ 20 mil se não avisar cliente de rescisão

Solução para pisos de saúde e educação está em aberto, diz secretário

Laboratórios estudam ir à Justiça contra regra para cobertura de plano

Haddad se reunirá com investidores e ambientalistas em NY

Fazenda e Esportes dividirão gestão de apostas esportivas

Inflação acelera em agosto, mas fica abaixo das projeções

Ministros do STF autorizam contribuição de não sindicalizados

Municípios podem ter R$ 10 bi para compensar perda de ICMS

PEC para incorporar à União até 50 mil servidores ameaça concursos

Tarcísio quer programa para renegociação de dívidas com empresas

Receita identifica 16 milhões de pacotes internacionais enviados por uma pessoa

União é condenada a pagar R$ 1 mi a filho de Genivaldo

Gasto por aluno no Brasil é o 3° pior entre 42 países, diz OCDE

Secretário de SP renova contrato com empresa da qual é sócio

PF faz ação contra suspeita de fraude na intervenção no Rio

PM retoma Operação Escudo em ata duas pessoas na Baixada Santista

União poderá contingenciar investimentos em 2024 mesmo com piso para esses gastos

Avaliação de especialistas do governo, do Congresso e do mercado é que o valor mínimo se refere ao Orçamento, e não à execução das despesas

IPCA sobe 0,23%, com boas notícias em serviços e alimentação

Apesar da alta, a taxa ficou abaixo da mediana das projeções colhidas pelo Valor Data, de 0,29%, e do piso das estimativas, que iam de 0,24% a 0,40%

IA na educação

Para o grupo educacional Yduqs, em vez de ameaçar a existência de quem ensina, os chatbots podem ser um meio útil para personalizar a jornada do estudante

México ocupa vácuo chinês nos EUA, e Brasil vende menos

Sem acordos comerciais, Brasil vendeu US$ 21,47 bilhões para os EUA nos sete primeiros meses de 2023; México exportou US$ 274,95 bilhões para os americanos no mesmo período

Câmara apressa mudanças nas regras eleitorais

Entre outros pontos, propostas afrouxam a aplicação da Lei da Ficha Limpa e da Lei de Improbidade Administrativa. Corrupção liberada e dificulta conhecer o histórico do ficha suja, além de diminuir a cota feminina

Armistício fiscal e o novo modelo de desenvolvimento

Guerra fiscal é um modelo que já dá mostras de esgotamento há pelo menos 30 anos, cada vez menos espaço para Taxadd sugar os brasileiros

Crise climática pode ampliar desigualdade na América Latina, alerta CAF

América Latina precisa modificar agropecuária e impulsionar transição energética, diz banco

Segundo a lei já aprovada para tempos de calamidade, é liberado o crédito e o FGTS para afetados pelas chuvas no RS. Número de mortos em decorrência das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana subiu para 47

Contingenciamento do estado paternalista pode atingir investimentos

Interpretação de especialistas do governo, do Congresso e do mercado é que mesmo com piso de 0,6% do PIB, é possível fazer bloqueio desse tipo de gasto se necessário. Assim, manter o inchaço da máquina administrativa, sem investir na infraestrutura, e prejudicando o Agro, que depende destas vias para se desenvolver e aumentar o PIB.

Orçamento de 2024 está otimista demais, diz novo diretor da IFI

Marcus Pestana alerta sobre incertezas de receitas e afirma que corte de gastos pelo governo pode ser única saída para cumprir meta. Estes cortes não será para os políticos famintos por ministérios e secretarias, mas para a educação, saúde e segurança, pilares fundamentais e exigidos pela Constituição, mas afinal, quem está pensando em Constituição na tomada deste poder?

Varejo sente efeito do endividamento das famílias

Índice Stone do Varejo mostra recuo de 0,5% em agosto na comparação com o mês anterior

Fazenda vai ficar com arrecadação de apostas esportivas

Empresas terão que pagar 18% sobre a receita bruta dos jogos e os apostadores, com 30% de Imposto de Renda sobre cada ganho. Boquinha boa pra turma toda

Reforma flexibiliza verba para mulheres e reduz para negros

Análise da PEC na comissão especial está prevista para esta quarta-feira. O que precisa ser feito nem está sendo questionado, abstenção para 2024 será recorde por falta de confiabilidade nas urnas eletrônicas

Futuro de uma economia global aberta está ameaçado, diz OMC

O comércio internacional está sendo gradualmente reorientado de acordo com as linhas geopolíticas

EUA têm recorde de desastres naturais bilionários

Páis, até agora neste ano, registrou 23 desastres naturais que causaram danos de mais de US$ 1 bilhão cada

Ciclone causa mortes e destruição na Líbia

A vagarosa transição energética

A ideia de que reservas de petróleo disponíveis devam ser logo exploradas, senão jamais serão aproveitadas, é equivocada, pois implica em antecipar o aquecimento global e suas consequências. Para manter um estado paternalista, todo ou qualquer investimento em energia renováveis entre outros até urgentes, já estão comprometido, não há o que se esperar. Além é claro da fuga de investidores privados para adentrar e explorar estes recursos por falta de segurança jurídica. O Brasil se encontra em coma induzido, PIB mantido por um estado paternalista que no longo prazo não se sustentará, varejo em queda, deflação persistente, empresas endividadas entre outros e ainda tem os ciclones inevitáveis, este no RS e outros que com certeza virão.

O risco chinês

Prates precisa explicar acordos com a China aos conselheiros

Conselheiros pedem que CEO da companhia dê maiores informações sobre memorandos assinados com empresas chinesas

Incertezas derrubam produção e consumo de aço na AL

Até junho, o consumo de produtos siderúrgicos na região registrou leve crescimento, de 1,1%, atingindo 29,6 milhões de toneladas

ModerCred defende aperfeiçoar mecanismos de crédito

Uma das medidas reivindicadas pela câmara temática é o acesso a dados qualitativos do Sistema de Crédito Rural (Sicor) do Banco Central para os demais agentes que financiam o setor

Ciclone causa prejuízo de R$ 300 milhões a setor de aves e suínos no RS

Segundo a Emater, quase 11 mil propriedades rurais de 50 municípios foram afetadas

Economia mais forte ajuda dólar a retomar fôlego contra pares globais

Expectativa é que movimento se mantenha; BCs acenam com ações para proteger moedas

STJ responsabiliza banco por golpe contra idoso

Na decisão, ministra relatora Nancy Andrighi destacou que se trata de caso envolvendo “imigrante digital”

Decisão da Justiça Federal obriga Fazenda Nacional a alterar rating de contribuinte

Medida permitirá obtenção de maior desconto para quitação de débitos em transação tributária

