Na noite dessa quinta-feira (23), a equipe Rotam de Cambé Sargento Carlos e Soldados Mandelli e Chanan, receberam informações via rádio de que havia ocorrido um roubo de uma motocicleta, a equipe iniciou buscas nas imediações e, após uma busca minuciosa, localizou a moto roubada em um local abandonado.

Com base nas características dos autores do crime descritas no boletim de ocorrência, a equipe iniciou a busca pelos suspeitos e acabou encontrando um menor de idade, com as mesmas características físicas e vestimentas descritas. Durante a abordagem, a equipe encontrou uma chave mixa e uma outra chave de motocicleta no bolso da calça do suspeito.

Após ser questionado, o menor confessou ser um dos autores do roubo e indicou o local onde havia escondido a arma utilizada no crime. Diante dos fatos, a equipe de polícia deu voz de apreensão ao menor e apreendeu a arma e os objetos encontrados com ele. Em seguida, o menor e os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina.

A atuação rápida e eficiente da equipe de polícia resultou na recuperação da moto roubada e na apreensão de um dos suspeitos. A ação demonstra a importância do trabalho das forças de segurança pública na prevenção e combate aos crimes, contribuindo para a segurança da população e a garantia do cumprimento da lei.