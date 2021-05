Prefeitura de Cambé distribui 10 mil kits de higiene bucal para os alunos

A Prefeitura de Cambé, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação, está distribuindo 10 mil kits de higiene e cuidados bucais para as crianças em idade escolar do município. Os kits contam com estojo, fio dental, escova de dente e creme dental e estão sendo distribuídos através do Programa de Ação Coletiva em Saúde Bucal do município. Segundo informações da Secretaria de Saúde, esse programa é uma opção para esse período pandêmico em que algumas das ações que costumavam ser feitas estão suspensas. A distribuição dos kits já foi feita em algumas escolas e o restante dos alunos vai receber nos próximos dias.

Segundo Priscilla Mamprin Casaroto, dentista e responsável pela Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Cambé, esse programa é uma adaptação das ações feitas pelas Técnicas de Saúde Bucal (TBS) nas escolas municipais e nos Centros de Educação Infantil (CMEI). “Antes os profissionais iam até as instituições para fazer a escovação dental supervisionada e o bochecho fluorado dos alunos, mas com a chegada da pandemia essas atividades foram suspensas e houve uma preocupação com a saúde dental das crianças do município durante esse período”, explica. Ainda segundo a dentista, os kits estão sendo entregues para crianças a partir do Infantil 4 e, no segundo semestre, as escovas já serão trocadas.

Casaroto ressalta ainda a importância dos pais nesse momento. “É necessário sempre motivar as crianças a realizarem a higiene bucal, mostrando os benefícios de manter os dentes saudáveis. Se a higiene e o controle da dieta forem realizados de forma adequada, a criança não precisará ir ao dentista para tratamento, principalmente neste momento em que o atendimento odontológico precisa ser restrito”.

Ela pontua que até os nove anos de idade, os pais ou responsáveis devem ajudar as crianças a usarem o fio dental e a escovar os dentes. Segundo a dentista, os hábitos de higiene bucal e o controle da dieta desde a infância levam a uma dentição mais saudável. “A falta de higiene e o excesso de carboidratos, associada a outros fatores de risco, levam a doenças como a cárie”, alerta.

Priscila Mamprin Casaroto ainda esclarece que a Divisão de Saúde Bucal entrou em contato com a secretária de Educação, Estela Camata, propondo esta parceria. “A Secretaria de Educação se disponibilizou em distribuir os kits, além de incluir um material educativo selecionado por nós como parte das atividades escolares”, explica.

Camata reforça o apoio da Secretaria de Educação ao programa. “Conheço essa ação há muito tempo e reconheço o seu valor na formação integral da criança, além de proporcionar os cuidados com a saúde bucal de nossos pequenos”, pontua a secretária.

Para o prefeito Conrado Scheller, é imprescindível investir na saúde bucal das crianças. “Além de investir, é preciso incentivá-las desde cedo a manter hábitos saudáveis de higiene bucal. A gente sabe que a saúde dos dentes interfere em vários outros órgãos do nosso corpo e, no caso dessas crianças, prejudica também o aprendizado. Cambé é referência neste trabalho e seguirá sendo”, pontuou Scheller.

Premiações

A Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Cambé já foi premiada em diversas ocasiões pelo trabalho que desenvolve. Em 2011, recebeu o prêmio “Brasil Sorridente”, do Conselho Federal de Odontologia, e em 2011, 2013 e 2019 recebeu o prêmio “Paraná Sorridente”, do Conselho Regional de Odontologia, na categoria relativa aos municípios com população entre 50 mil e 300 mil habitantes. Essas premiações são anuais e concedidas aos municípios brasileiros que se destacam na implantação de políticas públicas de saúde bucal.

“Esses prêmios colocaram Cambé em destaque nacionalmente. É o reconhecimento do trabalho que a nossa equipe realiza, superando obstáculos todos os dias para levar saúde bucal de qualidade a todos os cambeenses”, finaliza Priscilla Casaroto.

Via: Assessoria de Imprensa