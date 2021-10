Prefeitura de Cambé libera prática de esportes em espaços públicos

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé vai liberar a prática de esportes em espaços públicos da cidade, como ginásios, quadras, campos, praças, parques e outros similares. A partir do dia 07 de outubro, quinta-feira, as pessoas vão poder agendar pelo site http://sistemasweb.cambe.pr.gov.br:8080/ReservaEspaco/Reservar/ o local, o dia e o horário de preferência, e gerar o boleto de pagamento do protocolo.

A cidade conta atualmente com mais de 50 espaços e o uso desses locais estava proibido na cidade desde março de 2020 por conta da pandemia da Covid-19.

O secretário municipal de Esportes e Lazer de Cambé, Eduardo Cazarim, esclarece que a liberação destas atividades se deu por conta do avanço da vacinação e da queda nos números de covid-19 na cidade. “Os espaços esportivos estão voltando a funcionar, mas as medidas de segurança ainda devem ser seguidas, pois a pandemia não acabou”, explica. Para o uso dos espaços, ainda estão proibidos os campeonatos e torneios, além de ser proibida a presença de pessoas nas arquibancadas ou que não estejam praticando o esporte. As pessoas com sintomas de gripe não podem participar e cada um deve levar a própria garrafa de água. “Outra informação é que não será permitido permanecer no local após o fim do horário”, destaca Cazarim.

O secretário ainda pontua que o agendamento online vai substituir a necessidade de ir presencialmente à Secretaria de Esportes. “Isso vai agilizar o trabalho e evitar que as pessoas precisem se locomover até a secretaria”, ressalta. Para agendar, as pessoas devem fazer um cadastro com os dados pessoais, como nome completo, endereço, telefone e email, além de marcar o espaço esportivo. Após isso, dentro de três dias, a pessoa vai receber uma guia de pagamento da taxa de uso do espaço, que deve ser paga e entregue junto com o comprovante de agendamento no dia e local. Para quem descumprir algumas das medidas de segurança, a suspensão vai ser de 30 dias sem poder fazer um novo agendamento.

“Estamos com mais uma ferramenta de inovação para facilitar a vida da população, mas pedimos um pouquinho de calma, pois é um sistema novo”, finaliza. Em caso de dúvida ou outra informação, o telefone para contato é o 3174-0275.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC