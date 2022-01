Prefeitura de Cambé vai instalar tendas e reforça equipe do 24h devido a picos de atendimentos

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A procura por atendimentos de síndromes respiratórias disparou em todos o país após as festas de final de ano e depois do surgimento da variante Ômicron do coronavírus e da H3N2, a nova cepa da influenza. Em Cambé a situação não é diferente. O Pronto Atendimento 24h, referência neste tipo de atendimento e que recebia em média 67 pacientes por dia em dezembro, agora está atendendo aproximadamente 260, quase quatro vezes mais. Com esta alta demanda, a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, está reforçando a equipe de médicos e de enfermagem e também vai instalar novas tendas no estacionamento para abrigar o alto número de pacientes.

Desde esta quinta-feira (13/01), são quatro médicos no período da manhã, cinco à tarde, três das 19h até 1h da manhã e dois durante toda a madrugada. A equipe de enfermagem e a administrativa também foram ampliadas.

O prefeito em exercício, José Carlos Camargo, o Zezinho da Ração, pediu paciência para a população em relação ao tempo mais demorado de atendimento. “Está ocorrendo uma demanda fora do comum não somente em Cambé, mas em todo o Brasil. Isso gera, evidentemente, uma demora maior no atendimento. E isso está ocorrendo também nos hospitais particulares. Estão todos sobrecarregados. Aumentamos o quadro de funcionários e a estrutura física para tentar minimizar esses efeitos e agilizar o atendimento”, pediu Zezinho, que ainda fez um alerta. “A pandemia não acabou, por isso, peço que todos reforcem os cuidados, principalmente por esses dias em que os números de contaminados seja pela Covid ou pela H3n2 estão aumentando”, pediu.