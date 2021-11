Prefeitura e UEL desenvolvem Plano Diretor de Tecnologia da Informação do município

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé e a Universidade Estadual de Londrina (UEL) desenvolveram o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do município. A entrega do documento foi feita no dia 04 de novembro pela Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Londrina (Fauel) por meio do Prof. Dr. Rodolfo Miranda de Barros, responsável pela elaboração do PDTI. Barros apresentou os detalhes do plano e as ações estratégicas que a prefeitura deverá seguir nos próximos anos, buscando atender às demandas das secretarias e da população, com a intenção de tornar Cambé uma cidade mais digital, inteligente e conectada.

Todas as secretarias da Prefeitura de Cambé participaram da elaboração do Plano, por meio de reuniões comandadas pela equipe da Fauel. Um questionário eletrônico também possibilitou que todos os funcionários pudessem opinar e contribuir com a elaboração do plano. A entrega contou com a presença do prefeito Conrado Scheller, dos secretários Frederico Ferreira (Governo), Gabriel Cândido (Fazenda), Paulo Pizaia (Administração), Vilson Rico (Controle Interno), do contador Eduardo Pívaro e do diretor do Departamento de Tecnologia da informação, Antonio Bertan.

Segundo Barros, por meio do PDTI, é possível planejar o desenvolvimento da Tecnologia da Informação da prefeitura “fornecendo as soluções corretas para assegurar que os objetivos organizacionais se cumpram”. De acordo com ele, além da criação do PDTI, é necessário um monitoramento contínuo de sua execução e, quando necessário, de sua atualização. “A atualização pode ser feita através de alterações dos objetivos estratégicos da administração municipal e, consequentemente, dos objetivos da área de TI”, esclarece.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou a importância da elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, em parceria com a UEL. “Para se inovar, o primeiro passo é preciso diagnosticar quais são as necessidades da sua cidade. Foi por isso que fizemos uma parceria com a UEL para entender quais as necessidades das secretarias, pois Cambé se prepara para dar um salto de inovação rumo à cidade inteligente”, explica o prefeito.

Antônio Bertan, diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura, explica que o PDTI ajudou a identificar as áreas que podem ser melhoradas, agilizando serviços, e implementando metodologias ágeis na manutenção/desenvolvimento dos sistemas da prefeitura. “A elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação é apenas o início de um grande projeto para a melhoria de trabalho no setor de TI. Agora, enfrentaremos um novo desafio na implementação e na mudança de paradigmas”, finaliza.