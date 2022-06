Prefeitura muda edital de concurso e estabelece mínimo de mulheres em efetivo da Guarda Municipal de Londrina 

A Prefeitura de Londrina

A Prefeitura de Londrina no norte do Paraná, mudou o edital do concurso da Guarda Municipal e definiu um quantitativo mínimo de mulheres no quadro de agentes ativos da corporação. Agora, a convocação do processo seletivo em aberto deve garantir que o efetivo da corporação seja de pelo menos 20% de mulheres.

A mudança aconteceu após questionamento de candidatos.

“Quando da convocação, nós vamos ter que observar se o efetivo da guarda já tem 20% de mulheres ou não. Daí o efetivo é regulado durante o tempo não só conforme provimento mas conforme vão acontecendo as exonerações”, explicou a secretária de Recursos Humanos da prefeitura, Juliana Faggion Bellusci.

As inscrições para o concurso estão abertas até 4 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 43 e deve ser paga até 5 de julho.

Ao todo, são 35 oportunidades disponíveis no processo e também cadastro reserva. Quatro vagas são direcionadas para afro-brasileiros e duas para pessoas com deficiência.

O processo seletivo tem duas fases: a primeira com três etapas com prova objetiva, prova discursiva e teste de aptidão física.

Na segunda fase é realizada a investigação de conduta, habilitação para curso de formação (investigação clínica e avaliação psicológica para manuseio de armas de fogo), curso de formação da Guarda Municipal e a aptidão admissional.

Com informações G1