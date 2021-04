Prefeitura pede para que população ajude a manter as bocas de lobo limpas

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ressalta à população a importância de manter as bocas de lobo – mais conhecidas como bueiros – sempre limpas e evitar o descarte irregular de lixo. O diretor do Departamento Ambiental do município, Anderson Alves, explica que manter as bocas de lobo limpas evita o acúmulo de água, como a da forte chuva da última segunda-feira (29), nas ruas. “A importância de nós – munícipes e Prefeitura – mantermos esses canais de água desobstruídos é justamente para evitar alagamentos, pois quando estão limpos a capacidade de vazão da água é maior”, explica.

O diretor ainda salienta que a orientação feita à população é evitar o descarte irregular de materiais, papéis e garrafas. “Muita gente descarta essas coisas nas ruas e quando chove tudo vai parar direto nas bocas de lobo”, pontua. “O importante é todo mundo estar ciente de que o lugar de jogar resíduos é no compartimento de resíduos”, finaliza Alves. A Companhia de Desenvolvimento de Cambé (Comdec) é a responsável pelo conserto, limpeza e desentupimento das bocas de lobo na cidade. Só neste ano, 154 bocas de lobo passaram por algum tipo de inspeção, como na Rua Egídio Fadel, na Rua Vital Brasil, na Rua Moretim e no Parque Residencial Manela. Segundo Waldemir Alves, contador da Comdec, a principal causa do problema é o lixo. “Algumas pessoas jogam lixo em qualquer lugar. Nós já encontramos animais mortos e vários objetos dentro dessas tubulações e tudo isso prejudica o funcionamento das bocas de lobo”, ressalta o funcionário da Comdec. Ele ainda pontua que os moradores podem entrar em contato com a Comdec (3154-3821) ou com a Ouvidoria Municipal (156) caso percebam que alguma boca de lobo esteja entupida.

