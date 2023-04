Prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná sai para a cidade de Cambé pela 2ª vez em um ano

Pela segunda vez no Programa Nota Paraná, o prêmio máximo de R$ 1 milhão é sorteado para a cidade de Cambé, Região Metropolitana de Londrina. A primeira vez foi em abril do ano passado. Agora o novo ganhador é morador do Bairro Ana Rosa e teve o bilhete premiado de número 4101524. Ele concorreu com 52 bilhetes gerados de 10 notas fiscais.

O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para uma moradora do Bairro Coqueiral, na cidade de Cascavel, no Oeste. Ela concorreu com 22 bilhetes eletrônicos de 15 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 5248697.

Já o prêmio de R$ 50 mil ficou com uma moradora de Faxinal, no Vale do Ivaí, que teve o bilhete sorteado de número 13377697, concorrendo com 15 bilhetes de oito notas fiscais.

Além dos maiores prêmios, 10 consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50,00. As entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Programa do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados.

O Paraná Pay, que é vinculado ao Nota Paraná, também fez sorteios para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa. A novidade é que agora é possível a transferência dos valores para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

É preciso ter saldo mínimo de R$ 25 para transferir os valores para abatimento do IPVA ou para conta bancária cadastrada. É importante que o consumidor fique atento ao seu cadastro no programa e consulte seu saldo mensalmente, pois após 12 meses os créditos são automaticamente cancelados.