Polícia Militar de Cambé prende em flagrante suspeito de trafico e apreende grande quantidade de drogas

Na noite de domingo (09/04), a Polícia Militar de Cambé através da Rotam, Cabo Chrystiann, Soldados Mandelli, Chanan, e Guilherme Henrique, realizou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de um homem suspeito de trafico de drogas, na apreensão de uma grande quantidade de drogas. A ação ocorreu na rua Zacarias de Góes Vasconcelos, no bairro Jardim Novo Bandeirantes.

A equipe policial estava em patrulhamento pela região quando avistou um indivíduo realizando manobras perigosas na via. Ao abordá-lo, os policiais encontraram duas pedras de substância aparentando ser crack em sua posse. Após verificar o nome do suspeito no sistema, foi constatado que havia três mandados de prisão em seu desfavor.

O suspeito, identificado como Luis Henrique dos Santos Parreira, acabou confessando que estava realizando o tráfico da droga e que veio da cidade de Apucarana para praticar o comércio ilegal. Ele também revelou que em sua residência, localizada no Jardim Ana Eliza, era onde ele separava e misturava a droga em pequenas porções.

Os policiais acompanharam Luis até sua residência, onde encontraram uma grande quantidade de drogas, incluindo 190 gramas de crack e 217 gramas de cocaína, bem como todo o material necessário para a mistura e divisão da droga em pequenas porções. Foi encontrada também uma balança de precisão, indicando que o traficante usava cafeína e codeína para misturar com a droga.

Diante de toda a materialidade, Luis Henrique dos Santos Parreira foi encaminhado à Polícia Judiciária para as devidas providências. Sua motocicleta Honda Biz foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran por medidas administrativas.

A operação foi realizada com sucesso pela Polícia Militar de Cambé e resultou em mais uma importante prisão no combate ao tráfico de drogas na região.