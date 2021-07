Presidente estadual do Podemos esteve em Cambé

O PODEMOS de Cambé recebeu na ultima quinta-feira (22/07) na câmara de vereadores, a visita do presidente estadual do partido, o ex-prefeito de Guarapuava Cesar Silvestre.

Na oportunidade, foi falado do crescimento do partido em Cambé com a eleição do vereador Lucas Gabriel e o presidente atualizou sobre o partido em todo estado visando as próximas eleições em 2022.

O presidente solicitou ainda aos filiados que devido a importância no cenário político do estado, Cambé não pode ficar sem ter um candidato do partido, seja para deputado estadual ou federal.

O PODEMOS de Cambé ficou de avaliar junto com a executiva municipal a possibilidade de apresentarmos um nome para ser o representante do partido.