A previsão do tempo para Cambé nessa quarta-feira (15/02/2023) indica sol pela manhã com nevoeiro em algumas áreas. A temperatura mínima será de 19°, enquanto a máxima será de 30°. O vento soprará a 11 km/h na direção noroeste. A umidade relativa do ar variará entre 52% e 90%.

Durante a tarde e a noite, espera-se que ocorram pancadas de chuva e trovoadas, com uma precipitação total prevista de 10mm, e a probabilidade de chuva é de 90%.

O nascer do sol será às 06:12 e o pôr do sol será às 19:05. A lua estará na fase minguante hoje.

Recomenda-se aos moradores que estejam atentos às condições climáticas e tomem medidas de precaução necessárias, especialmente durante as pancadas de chuva e trovoadas.