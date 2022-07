PRF prende em Rolândia motorista alcoolizado e sob efeitos de cocaína.

O caminhão estava carregado com 14 toneladas de farinha de trigo.

Abordagem aconteceu na BR 369, por volta das 20:30h deste sábado, em Rolândia, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um caminhão M. Benz de cor vermelha, em atitude suspeita.

O condutor desceu do veículo visivelmente alterado, vestido apenas de camisa e cuecas, e dizendo que estava sendo perseguido por um veículo.

Após entrevista com condutor, foi constatado que este estava embriagado e também havia consumido cocaína, sendo que no interior do veículo (painel) foram encontrados sete envólucros da droga, além de duas garrafas de cachaça (sendo uma vazia).

O condutor de 35 anos confessou que ingeriu a bebida, o que foi confirmado com o teste do etilômetro, e também havia consumido cocaína minutos antes da abordagem.

O caminhão estava carregado com 14 toneladas de farinha de trigo, que seria levada até Antonina/PR, e foi apreendido ao pátio conveniado da PRF.

Segundo testemunhas, o condutor já havia entrado pela contramão de uma rua de acesso à BR.

Diante dos fatos, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Rolândia.