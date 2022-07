Três casas são destruídas pelo fogo no Conjunto Roberto Conceição em Cambé

O irmão da proprietária do imóvel, que morava em uma delas, acendeu fogo com álcool e acabou espalhando pelas casas.

Um incêndio em edificação foi registrado na noite deste sábado (16/07), por volta das 19h40, na Rua Stefano Paranzini no Conjunto Roberto Conceição em Cambé.

De acordo com as informações, no terreno haviam três casas do tamanho de quitinete. O irmão da proprietária do imóvel, que morava em uma delas, acendeu fogo com álcool e acabou espalhando pelas casas. Vizinhos conseguiram ajudar o morador sair da residência, sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Momentos depois o fogo foi controlado.

Todos os imóveis do terreno foram destruídos pelas chamas do fogo. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.