A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um automóvel GM Kadett na tarde desta segunda-feira (12) na BR-269 em Cambé. No interior do carro havia uma pequena caixa de madeira com um pássaro silvestre, conhecido popularmente como canário da terra.

Segundo a PR, o animal estava sendo transportado sem a documentação exigida pela legislação. O condutor de 26 anos, que não tinha habilitação, foi preso. O pássaro foi apreendido e encaminhado à Polícia Ambiental de Londrina para posterior liberação na natureza.

Com PRF