Procon de Cambé realiza mutirão online de renegociação de dívidas

O Procon de Cambé realizará até o dia 30 de novembro de 2021 um mutirão online de renegociação de dívidas. A iniciativa, que conta com a participação da Proconsbrasil, Senacon, Febraban, Banco Central e Senado Federal, será realizada exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos www.consumdor.gov.br.

“Muitos consumidores que estão em débito, deixam de procurar o Procon ou até mesmo seu banco por se sentirem constrangidos com a situação, ainda mais nesse momento de pandemia. Por isso, acreditamos que esse mutirão pela internet vai incentivar as pessoas a negociar suas dívidas e sair dessa situação que causa diversos transtornos na vida de qualquer cidadão”, afirma Willian Train Júnior, dirigente do Procon de Cambé.

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma www.consumdor.gov.br, quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de dívidas.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado.

Para fazer a renegociação de suas dívidas, basta o consumidor acessar o seguinte link:

https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1635803835551 ou baixar o app no seu celular.

Poderão ser negociadas as dívidas que estão em atraso, que foram contratadas com bancos ou financeiras e as que não possuem bens em garantia, como financiamentos de veículos ou imóveis por exemplo.

Além da renegociação de dívidas, o consumidor terá acesso a vídeos e dicas sobre educação financeira, acessando o seguinte o link:

https://mutirao.febraban.org.br/