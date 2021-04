Procon de Cambé realiza pesquisa de preços do gás de cozinha

O Procon de Cambé realizou no dia 16 de abril, uma pesquisa de preços do gás de cozinha em todas as regiões do município. Segundo Willian Train Junior, coordenador do Procon, o intuito da pesquisa foi coletar dados acerca dos preços praticados pelas revendas, sendo que, em algumas delas, havia diferença de preço para entrega em domicílio e para retirada no local.

Além de verificar a diferença de valores entre uma revenda e outra, a pesquisa também serve para alertar o consumidor que, antes de adquirir o produto numa determinada revenda, pesquise se não há outra com melhor preço ou se há desconto para retirada do produto no local. O resultado da pesquisa mostrou os seguintes dados quanto aos preços praticados: –

Maior preço – R$ 100,00-

Menor preço – R$ 88,00-

Preço médio – R$ 94,00