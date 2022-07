Programa Cambé Nota Premiada divulga ganhadores do segundo sorteio

A Prefeitura concluiu na quarta-feira (07/07) o processo de homologação do segundo sorteio do Cambé Nota Premiada. No total, 13 pessoas foram sorteadas, entre elas Bruna Aparecida Alves Pereira, que recebeu o primeiro prêmio de R$10 mil, Bruno Martins Buzon, que foi premiado com o segundo prêmio no valor de R$5 mil, e em terceiro lugar ficou Clóvis José Cerqueira, que ganhou R$3.000 por meio do Cambé Nota Premiada.

O secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, explica que o programa contempla aqueles munícipes que se cadastraram no site da secretaria de Fazenda e que pedem nota fiscal de serviços. “O cadastro no site da secretaria de Fazenda é único. A partir daí toda vez que o cidadão pedir nota fiscal de serviço à aqueles prestadores de serviço que estão aptos a participar do programa, serão gerados cupons automáticos para que essas pessoas participem do programa”, detalha.

Cândido explica que a cada R$ 50 gastos em serviços é gerado um cupom. Ele também informa que na hora da pedir a nota fiscal é necessário colocar o CPF na nota, e que apenas pessoas físicas poderão ser sorteadas. “É importante o contribuinte saber a diferença entre a compra de um produto, que não dá o direito a participar desses sorteios, e a prestação de serviços, que concede o direito”, ressalta.

“Esse programa visa incentivar a cidadania fiscal para que o contribuinte peça nota fiscal, porque quando ele pede nota fiscal de serviços ele esta fazendo com que o município arrecade mais através do ISS que é o Imposto Sobre Serviços. O ISS é transformado em investimentos em áreas como saúde, educação, no esporte e na cultura. Então o cambeense tem a chance de ganhar e ajudar o município”, acrescenta.

O prefeito Conrado Scheller telefonou para alguns dos ganhadores para comunicar a boa notícia. “Fiz questão de ligar não só para falar que eles ganharam um prêmio, mas para agradecê-los pelo fato de estarem contratando profissionais de Cambé para prestar serviços, por estarem pedindo nota fiscal e estarem participando. Eles estão ajudando a fomentar a economia da cidade e ajudando Cambé a crescer”, destacou o prefeito.

O próximo sorteio do programa Cambé Nota Premiada vai acontecer em setembro, e irá contabilizar os cupons gerados a partir das notas fiscais emitidas nos meses de maio, junho e julho.