Depois de quase um mês sem ministro da Educação e de diversas polêmicas envolvendo nomes visados para o cargo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um novo nome para a pasta: o professor e pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro. Teólogo e advogado, Ribeiro é ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Nomeado na sexta (10) como novo ministro pouco depois do anúncio via redes sociais, Ribeiro já fazia parte do governo: é membro da Comissão de Ética Pública ligada à Presidência desde junho. Se nomeado formalmente, será o quarto ministro da Educação em um ano e meio de governo Bolsonaro.

O primeiro, Ricardo Vélez Rodríguez, deixou o cargo em abril após uma gestão marcada por crises e polêmicas, sendo a última uma entrevista em que afirmou pretendia mudar a forma como o golpe de 1964 e a ditadura militar são retratados nos livros didáticos.

Velez foi substituído por Abraham Weintraub, que se tornou um dos ministros mais beligerantes do governo e acabou saindo em meio a tensões com o Supremo Tribunal Federal, após ser gravado se referindo aos ministros do STF como vagabundos. “Por mim botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”, disse em reunião ministerial.

Ribeiro foi escolhido após a saída do terceiro ministro, Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado mas não chegou a assumir devido a um crescente mal-estar causado por uma série de informações falsas descobertas em seu currículo.

A pasta não informou quando será sua cerimônia de posse.