Vinicius Ribeiro Sebastião de 27 anos, foi executado no meio da Rua Odete Dias de Santana.

O Samu foi acionado, mas ao chegar no local só pode constatar o óbito da vítima que foi atingido por disparos no rosto. De acordo com informações repassadas pela polícia, Vinicius não tinha passagens pela polícia.

Os moradores não ajudaram a polícia com informações no local do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Londrina.

Cobra News