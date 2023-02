Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (01/02), por volta das 13h20, na Av. José Carlos Muffato (próximo do Centro de Distribuição Super Muffato) em Cambé.

De acordo com as informações, um homem de 21 anos, com as iniciais do nome A. F. D. C., foi atropelado por um automóvel HYUNDAI IX35 2.0 de cor preta.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendida pelos Socorristas do Siate e encaminhada ao hospital.