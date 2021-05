Rapaz é preso por tráfico de drogas no Jardim União Vitória em Londrina

Durante a busca pessoal foi localizado nos bolsos da blusa do mesmo, 36 pinos de cocaína e R$ 27,00 em dinheiro trocado.

Na noite desta quinta-feira (29/04), por volta das 20h00, na Rua dos Contadores no Jardim União da Vitória em Londrina, a Polícia Militar prendeu um rapaz de 20 anos, suspeito de comercializar entorpecentes.

De acordo com as informações, durante patrulhamento no endereço citado, uma equipe policial visualizou um indivíduo, o qual tentou se evadir quando avistou a viatura, sendo abordado na sequência.

Durante a busca pessoal foi localizado nos bolsos da blusa do mesmo, 36 pinos de cocaína e R$ 27,00 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão a ele e encaminhado juntamente com os materiais apreendidos à central de flagrantes para providências cabíveis.

Disque denuncia 181

POLÍCIA MILITAR

“Sua segurança é o nosso compromisso”