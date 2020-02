A primeira disputa dos Jogos de Aventura e Natureza em 2020 acontece na região das grandes cachoeiras de Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, em Guarapuava e Turvo, na região central. Um dos destaques desta etapa será o Rope Jumping, modalidade de saltos de penhascos e arranha-céus, com corda não elástica, uma versão radical do bungee jumping. A disputa será no Salto São Francisco, que fica na divisa de Prudentópolis com Guarapuava e Turvo e é considerado o maior do Sul do Brasil, com 196 metros de altura.

A abertura oficial desta etapa dos Jogos será neste sábado (01.02), em Guarapuava, no Parque do Lago, a partir das 14 horas. Haverá shows de bandas locais, voo cativo de balão e apresentações culturais. A solenidade com as autoridades será às 17h30. As competições seguem até 8 de fevereiro. As atividades, porém, começaram já na quinta-feira (30), com clínicas esportivas ofertadas à população.

INÉDITO – Os Jogos de Aventura e Natureza são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte. De formato inédito no Brasil, idealizados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, os Jogos foram criados em 2019 e misturam esporte e turismo com o objetivo de intensificar a sustentabilidade, divulgar as belezas naturais do Paraná movimentar a economia.

No primeiro ano, mais de 20 mil atletas participaram das competições, realizadas em 26 municípios de diversas regiões do Estado. Além disso, oficinas e cursos levaram esporte às comunidades e escolas locais atendendo mais de 90 mil pessoas.

MODALIDADES – Nesta primeira etapa de 2020, além do Rope Jumping, os Jogos de Aventura e Natureza envolvem diversas outras modalidades: vôlei de praia, corrida de orientação, corrida de aventura, parapente, mountain bike, futevôlei, corrida noturna, trail run, além da largada do Transparaná (corrida de jeep) e o Futebol das Estrelas.

Durante a semana, também serão disponibilizadas gratuitamente clínicas esportivas, de slackline e beach tennis, abertas à comunidade.

Para mais informações, acesse jogosaventuraenatureza.com

Confira as modalidades em cada um dos municípios

GUARAPUAVA

Parque do Lago – Slackline, beach tennis, vôlei de praia e corrida de orientação

Shopping Cidade dos Lagos – largada do Transparaná

Campo Sintético da Praça Tancredo Neves – Futebol das Estrelas

PRUDENTÓPOLIS

Salto São Francisco – Rope Jumping

Lago Municipal – slackline, beach tennis e corrida rústica

Praça da Vila Mariana – Futevôlei

Monumento Natural São João – Mountain bike

TURVO

CTG Rincão do Pinhal – slackline, beach tennis e trail run

Recanto Halma – parapente