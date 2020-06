A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) divulga nesta terça-feira (16), ao meio dia, o edital dos classificados na 9ª Convocação.

A lista de convocados fica disponível no endereço – COPS. A pré-matrícula dos convocados é a partir das 14 horas do dia 16 e termina às 23h59min do dia 23 de junho, diretamente no Portal do Estudante, além do upload dos documentos solicitados.

10ª convocação – A 10ª convocação do Vestibular 2020 sai dia 25 de junho, ao meio dia. O edital dos classificados na 10ª Convocação também será disponibilizado no site da COPS, no site www.cops.uel.br.

Confira RESOLUÇÃO CEPE nº 016/2020, que traz mais detalhes sobre as convocações.

Mais informações na Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) – prograd@uel.br.

Agência UEL de Notícias