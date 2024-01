Sanepar irá abrir Centrais de Relacionamento neste sábado (13)

Cambé e Londrina no Foco da Sanepar para Atendimento Especial neste Sábado

Neste sábado (13), a Sanepar destaca um movimento especial em suas Centrais de Relacionamento, com foco especial nas cidades de Cambé e Londrina. O atendimento presencial, previsto das 8 horas da manhã até o meio-dia, visa facilitar a vida dos clientes nessas localidades, oferecendo uma gama completa de serviços.

Cambé: Ponto Estratégico para Serviços Diversificados

Em Cambé, a central localizada na Av. Brasil, 200, está preparada para atender uma variedade de necessidades dos clientes. Destaca-se a possibilidade de parcelamento ou quitação de débitos, um ponto crucial para muitos neste período. A cidade, conhecida por sua comunidade dinâmica, terá a chance de aproveitar ao máximo os serviços oferecidos pela Sanepar.

Londrina: Adesão ao Programa Água Solidária e Mais

Londrina, com suas centrais na Rua Sergipe, 1738, Rua Bélgica, 1345 e Av. Saul Elkind, 3341 – Zona Norte, se destaca no atendimento ao cliente com uma ênfase especial no programa Água Solidária. Este programa oferece uma tarifa significativamente mais acessível, sendo 77% mais barata do que a convencional, destinada a famílias com critérios específicos de renda e consumo.

Documentação Necessária e Alerta sobre Sites Falsos

Para ambos os municípios, é crucial que os clientes apresentem a documentação necessária, como a conta mensal de serviços de água e esgoto, IPTU atual, documentos pessoais, entre outros. A Sanepar também alerta para a atenção redobrada contra sites falsos, reforçando que o site oficial é www.sanepar.com.br.

Outros Canais de Atendimento Continuam Disponíveis

Além do atendimento presencial, a Sanepar mantém seus canais tradicionais de atendimento ao cliente, incluindo telefone, whatsapp, e-mail e o site oficial. Esta abordagem multicanal visa garantir que todos os clientes tenham acesso aos serviços necessários, independentemente de sua localização ou preferência de comunicação.