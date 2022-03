Secretaria de Fazenda de Cambé gera cupons para o primeiro sorteio do Programa Cambé Nota Premiada

A Secretaria Municipal de Fazenda de Cambé gerou na segunda-feira (21/03) os cupons para o primeiro sorteio do Programa Cambé Nota Premiada. O Prefeito Conrado Scheller deu o start para a geração dos cupons através do sistema eletrônico. O cupons são referentes à notas fiscais de serviço emitidas nos meses de novembro, dezembro e janeiro e para quem efetuou e validou o cadastro no site da Secretaria de Fazenda. O sorteio vai ser realizado pela Loteria Federal e homologado por uma comissão de verificação no final do mês e o resultado vai ser divulgado até o dia 7 de abril conforme prevê a Legislação.

O Programa Cambé Nota Premiada tem como objetivos incentivar a cidadania fiscal e fomentar a economia do município, através da premiação em dinheiro para aqueles que solicitarem a nota fiscal eletrônica de serviços quando contratarem algum tipo de prestação de serviços e efetuarem o cadastro no site da Secretaria de Fazenda, o cadastro é realizado uma única vez e a partir da validação a cada R$ 50,00 de serviços contratados em Cambé pelos participantes do Cambé Nota Premiada, vai ser gerado um cupom. Cada cupom terá um número e os participantes receberão um e-mail com a quantidade de cupons gerados por meio das notas fiscais que forem aptas. Os ganhadores do sorteio serão informados por e-mail e receberão um dos 13 prêmios disponibilizados. O primeiro sorteado ganhará R$ 10 mil, o segundo prêmio é de R$ 5 mil e o terceiro prêmio será de R$ 3 mil. Além disso, dez premiados vão receber R$ 500 cada um.

Os cidadãos que solicitaram CPF na nota fiscal eletrôncia de serviços e se cadastraram no site da Secretaria de Fazenda estão concorrendo. Uma comissão vai verificar se todos os ganhadores estão aptos a receberem os prêmios.

Confira o regulamento e tire suas dúvidas em: cambe.pr.gov.br/fazenda