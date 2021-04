Secretário de saúde do Paraná visita Cambé e acompanha vacinação na cidade

O município de Cambé recebeu, neste domingo, a visita do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, em incentivo à campanha de vacinação de domingo a domingo contra o coronavírus. A ideia é estimular a rápida aplicação do estoque de vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde, aumentando o percentual de paranaenses imunizados.

Imagens: Alexandre Faustino/Portal Cambe

“Estamos fazendo uma peregrinação pelo Paraná para conversar, observar, avaliar e principalmente incentivar nossos municípios. Tenho pedido aos nossos prefeitos e secretários de Saúde que gastem todo o estoque de vacinas o mais rápido possível – sem esquecer da segunda dose, que é tão importante quanto a primeira”, afirmou o secretário.

Segundo o Vacinômetro, o Paraná imunizou, até este domingo, 1.268.481 paranaenses – o equivalente a 12,14% do total da sua população. Atualmente, o foco da vacinação no Estado está na aplicação da primeira dose em pessoas de 65 a 69 anos e profissionais de segurança pública. Já a segunda dose está sendo aplicada em profissionais da saúde e idosos com mais de 70 anos, respeitando os intervalos recomendados.

“Com a previsão atual do Ministério da Saúde, o Paraná deve receber 1,5 milhão de doses em abril. Com esse número, nosso foco é começar a vacinar as pessoas com pelo menos 60 anos de idade. Chegando nessa meta, conseguiremos diminuir muito a mortalidade nas nossas UTIs. Hoje, 67% dos paranaenses que perderam a vida para o coronavírus têm mais de 60 anos de idade. Conseguindo imunizá-los, tenho certeza de que vamos baixar a mortalidade de forma geral”, explicou.

No total, foram 2.495.350 doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde desde janeiro. O Estado está aplicando mais de 633 mil doses nessa nova etapa da vacinação, tanto da D1 como da D2.