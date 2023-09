Sinpro oferece curso de Primeiros Socorros gratuito

Workshop terá foco em capacitar professores, funcionários de escolas, mas qualquer pessoa pode se inscrever

A prevenção de acidentes e a forma de agir em situações de emergência são temas que serão abordados no Curso de Primeiros Socorros, que será ministrado no sábado, dia 30 de setembro, das 8h30 às 11h30, no Sinpro Londrina.

O curso que será ministrado por José Edval Galdino e oferta certificação,é destinado a professores e funcionários de escolas e será realizado na sede administrativa do Sinpro (Rua Delaine Negro, 75 – ao lado da UEL). Mas segundo a organização da capacitação, qualquer pessoa pode se inscrever e participar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 de setembro (sexta-feira) pelo e-mail sinprocursos@gmail.com ou pelo whatsapp (43) 98448-7609 (professor Valdecir Veloso).

Na inscrição, é preciso registrar seu nome completo, telefone e número do RG.

Lei Lucas

A realização do Curso de Primeiros Socorros está em conformidade com a Lei Lucas (Lei nº 13.722/18), sancionada em 04 de outubro de 2018, que obriga as escolas públicas e privadas, de educação infantil e básica, a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros.

As escolas devem ministrar cursos que capacitem professores e funcionários com noções básicas de primeiros socorros. O objetivo é garantir que todos saibam agir em casos de emergência até que a assistência médica chegue ao local, ou que a criança seja encaminhada ao atendimento especializado.

Nas escolas

O Curso de Primeiros Socorros também pode ser realizado nas escolas. As instituições devem entrar em contato com o Sinpro para o agendamento da atividade. Pessoas que não trabalham em escolas, mas querem fazer o curso gratuitamente, também podem encaminhar solicitação para o sindicato.

Agenda:

Curso de Primeiros Socorros

Quando: sábado, dia 30

Onde: Sinpro (Rua Delaine Negro, 75 – ao lado da UEL)

Valor: gratuito

Inscrição: sinprocursos@gmail.com ou whats (43) 98448-7609 (profº Valdecir Veloso)