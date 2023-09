Episódio de Descontrole em UPA de Cambé: Paciente Psiquiátrico Causa Destruição

Durante a madrugada desta quinta-feira (28), um incidente ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tupi, em Cambé, envolvendo um homem de 38 anos que teve um episódio de descontrole, resultando na destruição de vários objetos.

Nota Oficial sobre incidente na Upa do jardim Tupi

Na madrugada desta quinta-feira (28/09), um homem de 38 anos em surto psiquiátrico foi levado pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tupi. Já no momento de chegada à Upa, o paciente teve um ataque de fúria e passou a depredar toda a estrutura da unidade e a ameaçar pacientes e profissionais que estavam em plantão. As forças de segurança foram acionadas, mas a equipe da Upa conseguiu controlar o paciente antes da chegada da polícia. Ele foi medicado e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico adequado. Ressaltamos que o paciente em surto é acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A Prefeitura de Cambé lamenta profundamente o ocorrido e está prestando toda assistência necessária aos funcionários da UPA, pacientes, ao paciente que estava em surto e à família dele. O atendimento da UPA não foi interrompido em nenhum momento e a unidade segue em funcionamento normal. Aproximadamente 500 pessoas por dia recebem atendimento médico somente na UPA do Tupi.