No início da tarde desta sexta-feira (07), três elementos morreram em confronto com a Equipe do Choque no km 54 da PR 170, entre Prado Ferreira e Jaguapitã.

De acordo com informações, nesse local estão os corpos de dois homens, que estavam em um veículo preto, o outro está no km 58, em outro veículo.

Dentro dos carros a polícia encontrou drogas e armas.

Cobra News