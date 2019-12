Hoje em dias os celulares tornaram-se numa extensão das nossas vidas e personalidades. Com o advento da internet e a sua democratização, com o aparecimento do wifi, passámos a estar conectados em rede quase em permanência, e os celulares e outros dispositivos portáteis tornaram-se ferramentas indispensáveis para as nossas vidas, tanto a nível pessoal como profissional.

Entretanto, surgiram no mercado várias aplicações e spyware, também conhecidos como programas espião, que são um tipo de software que tem como objetivo observar ou roubar informações pessoais de uma terceira parte. Para isso, é necessário que essa pessoa instale o programa sem o seu conhecimento ou consentimento. O spyware tem evoluído bastante nos últimos anos e, atualmente, os avanços da tecnologia permitiu que estejam cada vez mais eficazes.

COMO FUNCIONA?

A forma como estas aplicações de espião funcionam é bastante fácil e igualmente e intuitiva. Depois de descarregar e instalar o software no seu celular ou computador portátil, poderá monitorar a atividade de uma outra pessoa sem ela saber. Para isso, o primeiro passo a tomar é garantir que o seu dispositivo é compatível com a aplicação.

A maior parte das aplicações não são gratuitas. E se o são, deverá sempre desconfiar. Por isso, antes de optar por um desses spywares, deverá sempre comparar e analisar as diferentes marcas disponíveis no mercado. A internet e o boca-a-boca são sempre as melhores formas de avaliar este tipo de aplicações. É importante ter a certeza de qual aplicação escolher porque estas, obviamente, não aceitam reembolsos. Por isso, lembre-se que depois de as descarregar e pagar já não existe volta a dar.

Uma forma de avaliar por si mesmo a eficácia de uma dessas aplicações é experimentar as suas versões trial. A maior parte delas disponibiliza um período curto de experimentação totalmente gratuito, que poderá aproveitar. Outra dica importante é também escolher uma aplicação que tenha um bom serviço de apoio ao cliente, uma vez que, muitas vezes, poderá sentir necessidade de ajuda. E muitos spywares não têm um eficaz centro de apoio.

Finalmente, mas não menos importante, certifique-se também de que a aplicação que escolher não estará a infringir a lei. Muitos desses programs espião não têm qualquer pejo em irem além da linha vermelha e quebram a lei no que diz respeito à privacidade. Assim, leia muito bem as normas de utilização e política da empresa ou marca antes de a instalar e pagar, para garantir que é tudo seguro.

QUAIS AS VANTAGENS?

São várias as vantagens e benefícios deste tipo de software. Assim, a primeira passa logo pela possibilidade de controlar como a sua informação é usada e partilhada em toda a world wide web. A privacidade é um valor cada vez mais sobre ataque na internet e este tipo de aplicações pode ser um importante aliado a garantir a proteção dos seus dados.



Além disso, pode ainda utilizar esse software para controlar uma terceira pessoa. Por exemplo, se é um empregador e desconfia de que os seus empregados estão a usar erradamente os recursos dos seus celulares durante o horário de trabalho, poderá recorrer a spyware para monitorar os seus dispositivos móveis. É uma forma de utilizar esse software para melhorar o sucesso comercial da sua empresa.

Outra vantagem do spyware é a possibilidade de vigiar o seu filho. Se está preocupado com a sua segurança ou com o que anda ou poderá vir a fazer, aplicativo para espionar whatsapp e seguir a sua actividade no celular ou a sua localização em tempo real pode ser uma solução muito importante e extremamente eficaz.

Por último, mas não menos importante, pode também recorrer a este tipo de software para usar o seu celular como uma câmara oculta. Por exemplo, se necessita de se ausentar da sua casa por um período alargado, pode substituir um sistema de vigilância profissional por uma solução bem mais económica, que pode igualmente ajudar na sua situação.

AS MELHORES APLICAÇÕES SPYWARE:

São inúmeras as aplicações spyware disponíveis no mercado. Em 2019, especialistas elegeram as 10 melhores que pode descarregar para o sistema operativo Android, a saber: