Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Cambé (Sine) para 31 de maio de 2023

Se você está em busca de uma oportunidade de emprego na cidade de Cambé, a Agência do Trabalhador (Sine), oferece diversas vagas de trabalho. Vale ressaltar que, para concorrer a essas vagas, é necessário comparecer pessoalmente no endereço da Agência do Trabalhador de Cambé, localizada na Av. Inglaterra, 774, no Centro.

A seguir, apresentamos a lista das vagas disponíveis atualmente:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 1 vaga Alinhador de direção – 1 vaga Alinhador de pneus – 1 vaga Atendente de cafeteria – 2 vagas Auxiliar administrativo – 3 vagas Auxiliar de cozinha – 2 vagas Auxiliar de limpeza – 1 vaga Auxiliar de linha de produção – 2 vagas Auxiliar de produção – na confecção de roupas – 1 vaga Borracheiro – 1 vaga Carpinteiro – 1 vaga Corretor de imóveis – 1 vaga Costureira em geral – 2 vagas Cozinheiro de hospital – 1 vaga Cozinheiro geral – 1 vaga Encanador industrial – 1 vaga Farmacêutico – 1 vaga Ferramenteiro – 1 vaga Instalador de antenas de televisão – 1 vaga Instalador de som e acessórios de veículos – 1 vaga Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1 vaga Mestre impressor de off-set – 1 vaga Montador – 1 vaga Motorista de caminhão – 1 vaga Operador de telemarketing ativo – 2 vagas Recepcionista atendente – 1 vaga Soldador – 1 vaga Torneiro mecânico – 1 vaga Vendedor interno – 1 vaga

Essas são as oportunidades de emprego atualmente disponíveis na Agência do Trabalhador de Cambé. Caso alguma vaga seja de seu interesse, não deixe de comparecer pessoalmente à agência para obter mais informações e realizar o processo seletivo.

Desejamos boa sorte em sua busca por emprego!