Caminhão carregado de refrigerantes pega fogo na PR-445 em Londrina

Um incidente ocorreu na noite de segunda-feira (29) na PR-445, em Londrina, quando um caminhão carregado de refrigerantes pegou fogo. Felizmente, o motorista saiu ileso do acidente. O incidente ocorreu no sentido do trevo do distrito de Guaravera a Tamarana, resultando em derramamento e perda parcial da carga.

Por volta das 19h30, um caminhão Scania R450 A 6X2, com placa de Cambé, trafegava na PR-445 quando o condutor relatou ter ouvido um barulho repentino. Logo em seguida, percebeu que o veículo estava em chamas às margens da via, no lado direito. O incêndio se espalhou rapidamente pelo caminhão, resultando em danos consideráveis.

Apesar do ocorrido, o motorista identificado apenas como J.L.M. conseguiu sair ileso do veículo em chamas. O caminhão, infelizmente, sofreu perda parcial da carga de refrigerantes devido ao incêndio e ao derramamento decorrente do incidente.

O incidente envolvendo o caminhão carregado de refrigerantes na PR-445 em Londrina foi uma ocorrência assustadora. Felizmente, o motorista escapou ileso, porém, houve perda parcial da carga devido ao incêndio. As autoridades responsáveis deverão investigar as causas do incidente para prevenir acidentes semelhantes no futuro. A segurança nas estradas é fundamental e situações como essa destacam a importância de medidas de prevenção e resposta rápida a incidentes em nossas vias públicas.