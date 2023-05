Operação conjunta resulta em grande apreensão de drogas e dinheiro em Cambé

Uma operação conjunta entre o Denarc, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná resultou em uma significativa apreensão de drogas, dinheiro e armas em Cambé. A ação visava combater o tráfico de entorpecentes na região e desmantelar uma organização criminosa. Durante a operação, dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e um indivíduo veio a óbito em confronto com a Polícia Militar.

A parceria entre o Denarc, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná culminou em uma operação bem-sucedida, resultando na apreensão de maconha, cocaína, cigarros eletrônicos, essências, duas armas de fogo, R$ 478 mil em espécie e quase 8 mil dólares em Cambé.

Durante a investigação, que teve início no começo do ano, os agentes monitoraram as atividades dos traficantes, que utilizavam o método de entrega estilo “delivery” em casas, apartamentos e até mesmo condomínios de luxo. Esse esquema de distribuição de entorpecentes foi minuciosamente acompanhado pelos investigadores.

No decorrer da operação, dois suspeitos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas, sendo que um deles também responderá por posse ilegal de arma de fogo. Além disso, um indivíduo envolvido no tráfico de drogas, que também era suspeito de participar de um homicídio ocorrido no início do ano em um motel às margens da PR-445 em Cambé, veio a óbito em um confronto armado com a Polícia Militar.

A operação conjunta entre o Denarc, a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou em importantes avanços no combate ao tráfico de drogas em Cambé. A apreensão de substâncias ilícitas, armas e uma quantia considerável em dinheiro demonstra o êxito das investigações e o esforço das autoridades em desarticular essa organização criminosa. A ação coordenada é essencial para garantir a segurança da população e coibir atividades ilegais. As investigações continuarão para identificar outros possíveis envolvidos e levar os responsáveis à justiça.