Apreensão de 385 quilos de maconha em Cambé durante operação conjunta das autoridades

No início desta terça-feira, uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal de Londrina resultou na apreensão de 385 quilos de maconha em Cambé. A ação visava combater os crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas ao longo da BR-369.

Durante a operação, as autoridades abordaram um veículo Jeep/Compass, porém, o motorista se recusou a acatar a ordem legal e empreendeu fuga, dando início a um acompanhamento tático. Durante essa perseguição, o condutor do veículo realizou manobras perigosas. Próximo ao quilômetro 163 da BR-369, em Cambé, o suspeito abandonou o veículo e adentrou uma área de mata.

A Polícia Militar prontamente realizou um cerco na tentativa de capturar o fugitivo, no entanto, não obteve sucesso em localizá-lo. No interior do veículo, foram encontrados aproximadamente 385 kg de uma substância semelhante à maconha. O automóvel estava registrado em nome de uma empresa sediada em Minas Gerais. Tanto o veículo quanto a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Londrina para as devidas providências.

A ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal de Londrina resultou em uma significativa apreensão de drogas na região de Cambé. A quantidade de 385 kg de maconha representa um duro golpe ao tráfico de entorpecentes e demonstra a eficiência das autoridades no combate a essas atividades ilícitas. A investigação seguirá seu curso para identificar os responsáveis e desmantelar possíveis conexões criminosas envolvidas nesse caso. A colaboração entre as forças de segurança é fundamental para garantir a ordem e a segurança da sociedade.