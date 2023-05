Veículo furtado em Cambé é recuperado pela Polícia Militar em Londrina

Na tarde desta sexta-feira (05/05), a equipe da Polícia Militar do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pertencente ao 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), recuperou um veículo HRV branco, produto de furto na cidade de Cambé.

Após receber informações de que o veículo estaria na Rua Mamoeiro, no bairro Bratac em Londrina, a equipe em patrulhamento abordou um indivíduo portando 20 g de maconha. Após indagá-lo sobre outros ilícitos, o mesmo confessou que em sua residência havia um veículo furtado e mais drogas.

Chegando à residência indicada, a equipe visualizou parte do veículo escondido atrás de um cobertor, confirmando a informação recebida, também no quintal foi localizado um pé de maconha. Com a chegada de outras equipes e do guincho, o veículo recuperado e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia de polícia, juntamente com o detido.

Ao todo, foram recuperados 1 veículo HRV branco, produto de furto na cidade de Cambé, e 380g de maconha. O indivíduo responsável pelo crime foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de furto e tráfico de drogas. A ação da Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança e bem-estar da população de Londrina.